Un tipo imprevedibile 2 l’elenco completo dei 72 cameo presenti nel film

L'attesissimo sequel della commedia sportiva con Adam Sandler Un tipo imprevedibile 2 è finalmente approdato su Netflix, ed è decisamente ricco di cameo oltre al suo cast stellare. Ambientato decenni dopo gli eventi del primo film, Un tipo imprevedibile 2 vede Happy tornare al golf per sostenere i suoi cinque figli e si ritrova coinvolto in una battaglia per l'esistenza stessa del golf tradizionale. Quasi tutti i membri del cast originale tornano in qualche modo, inclusi Julie Bowen, Christopher McDonald, Ben Stiller e Dennis Dugan, e ex membri del cast defunti come Joe Flaherty e l'attore di Chubbs Peterson Carl Weathers hanno i figli dei loro personaggi al loro posto.