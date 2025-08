Un sostegno a 38 progetti sul territorio

Fondazione Cariplo e fondazione Peppino Vismara, con le fondazioni di comunità , a sostegno degli oratori lombardi. E, tra quelli scelti, ce ne sono anche 2 della provincia di Sondrio. Sono stati 38 i progetti selezionati nell’ambito della seconda edizione del bando “ Porte Aperte “, promosso da Fondazione Cariplo, fondazione Peppino Vismara e dalle 16 fondazioni di comunità con l’obiettivo di rafforzare e ampliare l’offerta educativa e di socializzazione destinata a preadolescenti, adolescenti e giovani fino ai 25 anni, valorizzando gli oratori come luoghi di aggregazione e presidi educativi e accrescendo la responsabilità educativa della comunità adulta e degli enti del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un sostegno a 38 progetti sul territorio

In questa notizia si parla di: sostegno - fondazione - progetti - territorio

Fondazione Prada lancia il Film Fund: 1,5 milioni per il sostegno al cinema indipendente - Fondazione Prada annuncia il Fondazione Prada Film Fund, una nuova iniziativa annuale che punta a sostenere il cinema indipendente a livello internazionale.

Dalla Fondazione Pro Valtellina sostegno alla Croce Rossa - La Fondazione Pro Valtellina dona quattro carrozzine alla Croce Rossa di Morbegno. Attenzione al territorio, vicinanza a chi vive condizioni di fragilità : attraverso il sostegno alle associazioni di volontariato, Fondazione Pro Valtellina, nella sua missione, interviene in aiuto delle persone per migliorare la qualità delle loro vite.

'Ado's Got Talent', sorrisi e solidarietà in una serata a sostegno della Fondazione - Una serata dedicata al talento e all'insegna della solidarietà . E' giunta alla terza edizione 'Ado's Got Talent', l'iniziativa promossa dalla Fondazione Ado con il patrocinio dell'assessorato alle Politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara, in programma venerdì 6 giugno dalle 20.

Un sostegno a 38 progetti sul territorio; Fondazione Carispezia finanzia 60 progetti per una cultura diffusa e inclusiva sul territorio; 38 progetti a sostegno degli oratori.

Sostegno alle cooperative di comunità con il bando della Fondazione Noi . Assegnati contributi per 118mila euro - Legacoop Toscana assegna contributi per 118mila euro alle cooperative di comunità attraverso il bando ‘Fatti ... Da msn.com

Asta dei blocchi da record. Raccolti oltre 700mila euro: "Soldi a sostegno del territorio" - La presidente Franchi: "Notevole il contributo degli imprenditori, è un segno di attaccamento". Riporta msn.com