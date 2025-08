un pomeriggio di puro delirio tre boati accendono la morin

E chi l’ha detto che la gioia, per essere piena, deve arrivare una sola volta? La prima domenica di agosto, sulla passeggiata del contrammiraglio Morin, i cori che si alzano al cielo sono ben tre, in seguenza. E riempiono il catino del Golfo con un’eco che si propaga fino a notte fonda. Prima gli equipaggi junior, poi la gara femminile, infine la regina delle disfide remiere, quella senior, vissuta a fior pelle, spendendo sui remi fino all’ultima stilla di sudore: tre giri di boa con il cuore in gola, che batte all’impazzata per lo sforzo e per l’emozione. Una sola gigantesca palpitazione che scalda all’unisono gli atleti in mare e i borgatari a terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

