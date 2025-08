un podcast per i cuochi che guardano al futuro

In un momento storico in cui il cambiamento climatico, le disuguaglianze e l’instabilitĂ mettono in discussione modelli consolidati, riflettere sul senso del progresso diventa essenziale. E farlo partendo dal cibo – elemento quotidiano, universale, condiviso – è forse il modo piĂą concreto per pensare un futuro possibile. Per contrastare la grande incertezza dell’intero settore, l’obiettivo non deve essere solo innovare, ma reimmaginare un intero sistema. S viluppare proposte capaci di rispondere alle sfide del presente, come sostenibilitĂ ambientale, accessibilitĂ economica, benessere sociale deve essere un esercizio pratico di visione collettiva, guidato da mentor esperti e imprese del settore, ma soprattutto nutrito da domande fondamentali: per chi si innova? Quali bisogni si vogliono soddisfare? Che impatto ha ogni scelta sul sistema alimentare? A emergere non possono essere soluzioni chiuse, ma processi aperti: prototipi di servizi, prodotti, piattaforme, ma anche relazioni, educazione, trasparenza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

