Un Piano Marshall per la Palestina Il progetto da recuperare secondo l’amb Castellaneta

L’iniziativa di un nutrito gruppo di ex diplomatici italiani di indirizzare una lettera alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per esortare il governo, al pari di quanto si accingerebbero a fare Francia e Gran Bretagna, a procedere con il riconoscimento dello Stato di Palestina, ha sicuramente avuto il merito di rilanciare un dibattito politico che languiva da tempo su una questione assai importante e che conferisce concretezza ai quei valori che sovente invochiamo, ma sui quali poi non facciamo seguire iniziative politiche di ampio respiro. Nel nostro Paese, come nel resto d’Europa d’altro canto, il dibattito sulla questione palestinese si è tragicamente sviluppato nel contesto dell’efferato attacco terroristico del 7 ottobre 2023 ad opera di Hamas, e sulla reazione israeliana, in particolare sulla sua proporzionalitĂ in ottemperanza ai principi del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Un Piano Marshall per la Palestina. Il progetto da recuperare secondo l’amb. Castellaneta

In questa notizia si parla di: palestina - piano - marshall - progetto

Un Piano Marshall per la Palestina: la proposta dimenticata di Berlusconi - Un Piano Marshall per la Palestina? L’ipotesi ad oggi sembra lontana e remota, nel turbine della guerra di Gaza e dei massicci bombardamenti che da 19 mesi devastano la Terrasanta, ma c’è stato un passato in cui si parlava di questa prospettiva di uno sforzo internazionale per dare spazio alle possibilità di rilancio e investimento nel territorio palestinese.

Rubio: 'Usa respingono fermamente piano Macron su Palestina' - "Gli Stati Uniti respingono fermamente il piano" del presidente francese " Emmanuel Macron di riconoscere uno Stato palestinese all' Assemblea generale delle Nazioni Unite ", afferma Marco Rubio.

Un Piano Marshall per la Palestina. Il progetto da recuperare secondo l’amb. Castellaneta; Il piano di Al-Sisi su Gaza: ok dalla Lega Araba ma non dagli Usa; Cos'è il Piano Marshall e perché Mario Draghi ne ha parlato nel Rapporto di Competitività Ue.

Usa, così gli ultrà di Heritage Foundation hanno teorizzato l ... - autore del Progetto Esther: “Non sappiamo se l’amministrazione Trump ha usato il nostro piano come guida. Segnala repubblica.it