Un palasport da serie A per Rbr | Lavori al via per avere 3.500 posti già alla prima gara di campionato

Il ’Flaminio’ potrà ospitare fino a 3.500 spettatori già dalla prima partita casalinga del prossimo campionato di A2, che Rimini disputerà il 28 settembre contro Rieti. Una bella notizia, attesa dai tifosi biancorossi del basket, dopo che il Comune (a giugno) aveva annunciato la volontà di voler mettere mano da subito al palasport e aumentare finalmente la capienza, portandola a 3.500 posti. Che è il numero minimo che la Lega Basket richiede per il campionato della massima serie. Sfumato il sogno della promozione, Rbr potrà iniziare il prossimo campionato con il palasport già adeguato per la serie A1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

