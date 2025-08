Un maestro per tutti Addio al campione italiano | il drammatico annuncio è appena arrivato

Andrea Grisa, 62 anni, è stato una figura storica e amatissima nel panorama dello snowboard italiano. Considerato da molti un vero e proprio guru della tavola, fu tra i primi a credere in questa disciplina quando, agli inizi degli anni Ottanta, cominciava appena a diffondersi in Italia. Nato a Bardonecchia, in alta Valsusa, Andrea si innamorò presto della neve e delle sue discese, trasformando una passione in una missione. Conosciuto da tutti come "Lisco", Grisa non si limitò a praticare lo snowboard: ne fu un promotore instancabile, contribuendo a diffondere la cultura di questo sport tra giovani e professionisti.

