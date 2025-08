Un leak svela colori e memoria di Samsung Galaxy Tab S11 e S10 Lite

Sono emerse le presunte colorazioni e versioni di memoria di Samsung Galaxy Tab S11 e Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung presenta Galaxy S25 Edge: un nuovo standard per il design ultrasottile - (Adnkronos) – Samsung Electronics ha annunciato l’arrivo di Galaxy S25 Edge, il nuovo dispositivo che amplia la linea Galaxy S e ne ridefinisce i confini grazie a un design ultrasottile unito a prestazioni di alto livello.

Samsung Galaxy S25 Edge, display più resistente con Gorilla Glass - ROMA (ITALPRESS) – Il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge, lo smartphone ultrasottile della serie Galaxy S, presentato da Samsung nei giorni scorsi – oltre che per un peso di appena 163 grammi – è caratterizzato anche da un telaio in titanio che offre una protezione duratura per l’uso quotidiano, e per il nuovo Corning Gorilla Glass Ceramic 2, un vetro ceramico progettato per la resistenza, utilizzato per il display frontale che offre una protezione avanzata e un design straordinariamente sottile.

Il prezzo di Samsung Galaxy S25 Edge si assottiglia: nuovi sconti cumulabili - Sul Samsung Shop Online ci sono diversi sconti di lancio per acquistare Samsung Galaxy S25 Edge: ecco tutte le offerte! L'articolo Il prezzo di Samsung Galaxy S25 Edge si assottiglia: nuovi sconti cumulabili proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 - PianetaCellulare.it - Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022, annunciato a Giugno 2022, è un aggiornamento del Samsung Galaxy Tab S6 Lite lanciato nel 2022. pianetacellulare.it scrive

Samsung Galaxy Tab S11, S11 Ultra e S10 Lite: primi segnali ufficiali dal mercato - Samsung si prepara al lancio di tre nuovi tablet Android: Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra e Galaxy Tab S10 Lite. Lo riporta tecnoandroid.it