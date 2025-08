Un incubo chiamato 325 Treni sospesi e chiusure | viabilità appesa a un filo

E’ bastato un nonnulla per mandare in tilt per l’ennesima volta il traffico sulla Sr 325: un avvallamento a La Cartaia - nella zona dove tanti anni fa furono messi i micropali per l’allargamento della carreggiata, mai realizzato – ha costretto mercoledì sera la Provincia a mettere un semaforo per consentire un senso unico alternato. "Quell’avvallamento c’era da tempo – spiega Vincenzo Ceccherini, di Popigliano, raccontando il viaggio di 40 minuti da Santa Lucia al semaforo – ma se i lavori erano necessari, si poteva gestire meglio la situazione, visto che il semaforo era impostato con gli stessi tempi per chi veniva da entrambe le direzioni: a quell’ora il traffico veniva tutto da Prato e per questo si è creata una fila incredibile". 🔗 Leggi su Lanazione.it

