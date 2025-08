Un esterno per l’attacco Fabbrini torna in rossoblu

Subito una ultima ora di mercato. Diego Fabbrini da Sangiuliano Terme, talentuoso esterno d’attacco, potrebbe tornare a vestire la maglia della Lucchese. L’attaccante oggi trentacinquenne ha giocato nelle ultime due stagioni nella Sambenedettese. In rossonero, ha disputato una quindicina di partite serie C nella stagione 2023, quando in panchina c’era Maraia. Nel frattempo per il Comitato Regionale Toscano la Lucchese è regolarmente iscritta in sovrannumero al campionato di Eccellenza, che, ripetiamo, inizierà il 14 settembre. Queste le altre date: il 14 agosto sarà reso noto il girone e probabilmente anche il calendario della coppa Italia, con il primo turno che si giocherà domenica 31 agosto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Un esterno per l’attacco. Fabbrini torna in rossoblu

