Un errore della torre di controllo provocò lo schianto di Washington | Non avvisò l’aereo dell’elicottero

Le conclusioni della Federal Aviation Administration che per la prima volta ha ammesso un errore dei controllori di volo che ha causato l’incidente nel quale sono morte 67 persone lo scorso gennaio. Un aereo e un elicottero di scontrarono e finirono nel fiume Potomac. 🔗 Leggi su Fanpage.it

