Un clown contro la delinquenza. Le battute ironiche del comico fanno fuggire i signori della piazza.

Era un’esibizione di umorismo e intrattenimento durante l’evento “ Non solo clown “, in scena sabato scorso in piazza Trento e Trieste. Prima che, bruscamente, l’ artista di strada fosse interrotto, alle sue spalle, da un gruppetto di maranza seduti sui gradini del municipio, che, prendendolo di mira, disturbavano la sua performance. E allora, anzichĂ© un’arrabbiatura scomposta, il comico ha risposto con l’arma che piĂą gli si confĂ : l’ ironia. "Non sapevo che tutta la delinquenza della Lombardia fosse qui a Monza", ha detto ironicamente al microfono. "Bambini, studiate se no finite come i maranza che sono qui alle mie spalle", e ancora, appena ha visto altri ragazzi aggiungersi al molesto gruppo: "Guardate che gli spinelli li hanno giĂ finiti tutti, siete arrivati tardi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

