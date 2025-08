Un altro weekend di lavori sul ponte di Concordia riapertura rimandata

A Concordia sulla Secchia, proseguono i lavori al ponte sul fiume Secchia lungo la strada provinciale 8 fino, chiuso al transito dallo scorso 21 luglio, per consentire il completamento dell’intervento di manutenzione straordinaria della struttura, avviato lo scorso anno. Inizialmente la struttura. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

