Un altro italiano finisce ad Alligator Alcatraz la prigione per migranti voluta da Donald Trump

Un terzo cittadino italiano è stato arrestato in Florida e trasferito nella controversa struttura per migranti irregolari nota come “Alligator Alcatraz”. La Farnesina assicura che il rimpatrio è imminente, mentre crescono le preoccupazioni per le condizioni disumane del centro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’italiano detenuto ad Alligator Alcatraz: “In 32 in gabbia”. La madre: “Con catene a mani e piedi in udienza” - “Siamo letteralmente in gabbia, come in un pollaio. Fateci uscire da questo incubo”. Dopo 8 giorni dentro Alligator Alcatraz, il centro per migranti irregolari voluto da Donald Trump, l’italiano Gaetano Mirabella Costa lancia un appello alle istituzioni italiane.

