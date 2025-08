Un aiuto concreto contro la siccità | Monreale ha una nuova autobotte finanziata dalla Regione

In risposta alla crescente crisi idrica che ha colpito il territorio, il Comune di Monreale annuncia l’arrivo di un’autobotte comunale. Il mezzo, interamente finanziato dalla Regione Siciliana, rappresenta un passo avanti fondamentale per supportare la popolazione e far fronte alle emergenze legate alla carenza d’acqua. L’iniziativa è il risultato di un bando regionale a cui . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Un aiuto concreto contro la siccitĂ : Monreale ha una nuova autobotte finanziata dalla Regione

