Un affetto di famiglia Majoli ricorda il nonno | È stato anima e cuore della manifestazione

Del nonno non porta soltanto il nome e cognome, ma anche la passione e l'attaccamento alle tradizioni che da sempre hanno accompagnato la famiglia. Angelo Majoli, 85 anni compiuti ad aprile, una vita in mare come pescatore e anche come palombaro, è nipote di Angelo Majoli. Il padre del Palio del Golfo. Angelo, si è spento nel 1979 a quasi cento anni. Ancora oggi è ben impresso nella mente di chi era spettatore il primo Palio senza la sua presenza. In quell'occasione la barca sulla quale era solito controllare il campo di gara e che tutto filasse liscio attraversò la passeggiata. Al timone c'era il nipote Angelo.

