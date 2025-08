Umbria simula il numero della tua banca per svuotarti il conto | scatta allarme anche nella regione

Una nuova truffa, a danno dei cittadini e delle banche, sta circolando in tutto il Paese allarmando il mondo del risparmio. In Umbria, in particolare in provincia di Perugia, ad essere stati presi di mira dai criminali sono stati diversi clienti dell'internazionale gruppo bancario Credit Agricole. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: umbria - simula - numero - banca

Simula il numero della tua banca per svuotarti il conto; scatta allarme anche in Umbria. E' la truffa dello Spoofing - Una nuova truffa, a danno dei cittadini e delle banche, sta circolando in tutto il Paese allarmando il mondo del risparmio.

Simula il numero della tua banca per svuotarti il conto; scatta allarme anche in Umbria. E' la truffa dello Spoofing https://ift.tt/Qt6NpA2 https://ift.tt/scoyOzJ Vai su X

Una super manager a tutela della cultura e del paesaggio dell'Umbria Vai su Facebook

Simula il numero della tua banca per svuotarti il conto; scatta allarme anche in Umbria. E' la truffa dello Spoofing; Simula il numero della tua banca per svuotarti il conto; scatta allarme anche in Umbria. E' la truffa dello Spoofing; Temporali e calo delle temperature, ecco da quando: l'analisi di Umbria Meteo.