Ultimissime Inter LIVE | scaduta la clausola di Dumfries Lautaro è un capitano in missione

Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie piĂą importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie piĂą importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 1 AGOSTO. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 31 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 30 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 29 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 28 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 1 AGOSTO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: scaduta la clausola di Dumfries, Lautaro è un capitano in missione

In questa notizia si parla di: inter - ultimissime - scaduta - clausola

Ultimissime Inter LIVE: il retroscena sulla reazione della squadra al pareggio del Napoli, la data per il rientro di Lautaro - di Redazione Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie piĂą importanti in casa nerazzurra.

Ultimissime Inter LIVE: gli auguri del club a Moratti e la sua intervista, le ultime sulle condizioni di Lautaro - di Redazione Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie piĂą importanti in casa nerazzurra.

Ultimissime Inter LIVE: la situazione infortunati, rientro importante a centrocampo contro la Lazio, caos calendario per la 38a giornata - di Redazione Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie piĂą importanti in casa nerazzurra.

Questa notte è scaduta la clausola da 85 milioni fissata per Marcus #Thuram, valida solo per la prima settimana di luglio Adesso le decisioni sul futuro dell’attaccante spettano solo all’#Inter: voi che fareste, prendereste in considerazione l’idea di cederlo Vai su Facebook

Inter Vai su X

Dumfries, scaduta la clausola. Destino deciso: “Resterà all’Inter, a meno che…”; Inter, scaduta la clausola di Dumfries: i retroscena sul mancato assalto del Barcellona; Dumfries, l’Inter ora può sorridere: è scaduta la clausola da 25 milioni.

Inter, scaduta la clausola di Dumfries: i retroscena sul mancato assalto del Barça - Ieri, giovedì 31 luglio, è scaduta la clausola da 25 milioni di euro presente nel contratto dell'olandese, e non c'è stato alcun assalto del Barcellona. Si legge su msn.com

Clausola Dumfries, adesso è ufficialmente scaduta: l’olandese resta in nerazzurro! - Dal Barcellona al Manchester City: nessuno si è fatto avanti Il futuro di Denzel Dumfries, esterno destro classe 1996 ... informazione.it scrive