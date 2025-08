Banca Mediolanum ottiene una vittoria storica: la Corte di giustizia Ue, chiamata a pronunciarsi sul ricorso avviato per i periodi d’imposta 2014-15, ha stabilito nel 2025 che l’Italia non poteva applicare il 5% di Irap sui dividendi ricevuti dalle sue controllate Ue. La decisione arriva dopo 10 anni e apre le porte a ingenti rimborsi. La causa di Mediolanum. Negli esercizi fiscali 2014 e 2015, Banca Mediolanum, con residenza fiscale in Italia, aveva incluso tra i ricavi Ires il 5% dei dividendi percepiti dalle sue controllate Ue e, in qualitĂ di intermediario, aveva computato il 50% di quegli stessi dividendi nella base imponibile Irap. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ue boccia l’Italia sul caso Mediolanum, illegittima la doppia tassazione