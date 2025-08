Udine Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi con un’ascia dalla madre e la compagna | Non apparecchiava la tavola

Gemona del Friuli, in provincia di Udine, è ancora sotto shock per l’orrendo omicidio di Alessandro Venier, il 35enne ucciso e fatto a pezzi dalla madre e la compagna. Il delitto è probabilmente avvenuto lo scorso venerdì, giorno in cui l’uomo è stato visto vivo per l’ultima volta. I resti del cadavere della vittima sono stati nascosti in un bidone e ricoperti da calce viva, probabilmente per evitare che l’odore si diffondesse. A indicare il luogo della sepoltura sono state proprio le due donne, Lorena Venier, 62 anni, e Marylin Castro Monsalvo, 31enne colombiana che di recente avrebbe sofferto di depressione post partum. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Udine, Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi con un’ascia dalla madre e la compagna: “Non apparecchiava la tavola”

In questa notizia si parla di: udine - alessandro - venier - ucciso

Alessandro Barbero a Udine: parlerà delle rivolte popolari sul lungo periodo - Alessandro Barbero, il celebre storico del medioevo, sarà a Udine giovedì 29 maggio per parlare delle rivolte popolari nel lungo periodo, intervistato da Francesca Medioli e Andrea Zannini.

Alessandro Barbero a Udine: parlerà delle rivolte popolari sul lungo periodo - Alessandro Barbero, il celebre storico del medioevo, sarà a Udine giovedì 29 maggio per parlare delle rivolte popolari nel lungo periodo, intervistato da Francesca Medioli e Andrea Zannini.

Sport Business Forum 2025. Alessandro Pedone, pres. Apu Old Wild West Udine: "Promuovere lo sport come motore di sviluppo per i territori” - “Sport Business Forum 2025 rappresenta un’occasione preziosa di confronto e dialogo con i protagonisti dello sport italiano e internazionale, insieme a istituzioni, aziende e territori accomunati da una visione condivisa: uno sport che non è solo spettacolo, ma motore di sviluppo economico, cultural

Alessandro Venier, 35 anni, è stato ucciso dalla madre e dalla compagna. Il suo corpo è poi stato fatto a pezzi e nascosto in un bidone nel garage della sua abitazione a Gemona del Friuli (Udine), coperto dalla calce viva - probabilmente per evitare che l'odor Vai su Facebook

Gemona del Friuli (Udine), 35enne ucciso e smembrato nella cantina di casa: madre e compagna colombiana di lui confessano l'omicidio. La vittima è Alessandro Venier. Le due donne avrebbero coperto i resti con calce viva Vai su X

Delitto Gemona: chi era Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi da madre e compagna; Alessandro Venier fatto a pezzi con un'ascia da madre e compagna, il giallo sul movente e i motivi futili: «Non apparecchiava la tavola»; Alessandro Venier ucciso per non aver apparecchiato la tavola. Ma restano punti ancora non chiari sull'omicidio di Gemona.

Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi a Gemona. «La cena non è pronta», la lite con madre e compagna (poi fermate). Cosa non torna - Orrore a Gemona del Friuli, in provincia di Udine, nella tranquilla borgata di Taboga. Da ilmessaggero.it

Alessandro Venier, fatto a pezzi da mamma e compagna. L’ipotesi: “Non aveva apparecchiato la tavola per cena” - Continuano le indagini per ricostruire la dinamica e il movente dell'omicidio di Gemona, dove Alessandro Venier è stato ucciso e fatto a pezzi dalla mamma ... Scrive fanpage.it