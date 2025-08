Ucraina Trump | Quello che sta facendo la Russia è disgustoso

“Quello che la Russia sta facendo è disgustoso”. Lo ha detto Donald Trump commentando i nuovi attacchi russi contro l’Ucraina durante un evento alla Casa Bianca. “Stanno morendo moltissimi soldati, 7 mila a settimana tra russi e ucraini”, ha continuato il capo della Casa Bianca aggiungendo: “E stanno anche morendo persone nelle cittĂ perchĂ© Putin li sta colpendo con i razzi. Penso che sia vergognoso”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Trump: "Quello che sta facendo la Russia è disgustoso"

Ucraina: Trump, colloqui con Mosca e Kiev proseguono - Roma, 8 mag. (LaPresse) – “I colloqui con Russia e Ucraina proseguono. Gli Stati Uniti chiedono, idealmente, un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Ucraina, Trump: "Potrei essere ai colloqui di Istanbul" - Donald Trump è tornato a parlare dei negoziati sulla guerra tra Russia e Ucraina, durante la sua visita a Doha.

