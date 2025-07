Ucraina Trump contro Putin | Attacchi Russia disgustosi applicherò sanzioni

(Adnkronos) – lra del presidente Usa Donald Trump, secondo cui le azioni della Russia in Ucraina sono "disgustose". Per il tycoon infatti, è "disgustoso quello che stanno facendo. Penso che sia disgustoso", le parole ai giornalisti. "Applicheremo sanzioni. Non so se le sanzioni lo infastidiscano", ha poi aggiunto il presidente degli Stati Uniti, riferendosi al . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Ucraina: Trump, colloqui con Mosca e Kiev proseguono - Roma, 8 mag. (LaPresse) – “I colloqui con Russia e Ucraina proseguono. Gli Stati Uniti chiedono, idealmente, un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Ucraina, Trump: "Potrei essere ai colloqui di Istanbul" - Donald Trump è tornato a parlare dei negoziati sulla guerra tra Russia e Ucraina, durante la sua visita a Doha.

