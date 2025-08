Ucraina-Russia Putin | Serve pace duratura che garantisca la sicurezza di Mosca e di Kiev

(Adnkronos) – "La Russia ha bisogno di una pace duratura e stabile'' che sia ''fondata su solide basi che soddisfino sia Mosca sia Kiev e garantiscano la sicurezza di entrambi i Paesi". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in una conferenza stampa congiunta con il leader bielorusso Alexander Lukashenko. Putin ha quindi affermato che . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Tajani al vertice Nato “La Russia non vuole accelerare sulla pace” - ANTALYA (TURCHIA) (ITALPRESS) – “L’avevo detto, che non mi fido di Putin”. Così, il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del vertice Nato ad Antalya, in Turchia.

Ucraina, Meloni “Dalla Russia nessun passo avanti per la pace” - ROMA (ITALPRESS) – “Insieme abbiamo come sempre ribadito il nostro impegno per arrivare a una pace giusta e duratura” in Ucraina, “rinnoviamo il nostro sostegno agli sforzi in questo senso.

Vladimir Putin ha deciso: non va in Turchia a trattare con l’Ucraina per la pace. Sfuma l’incontro con Trump e Zelensky: chi ci sarà per Russia e Usa - Non ci sarà Vladimir Putin ai negoziati di pace con l’Ucraina previsti da giovedì 15 maggio a Istanbul.

#Zelensky "Grati per l'incontro e la conversazione molto approfondita con papa #LeoneXIV. Apprezziamo tutto il sostegno e ogni preghiera per la pace in #Ucraina. La proposta di incontri in Vaticano per raggiungere una pace stabile, duratura e autentica

Ucraina, Putin: "Pronti a compromessi per pace". Strage a Kiev: lutto nazionale. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Putin: 'Pronti a compromessi per pace'. Secondo tg24.sky.it

Guerra ucraina, la Russia avanza e accelera l'offensiva estiva: le città chiave, gli attacchi con i droni e il piano di Putin - Le richieste di Trump a Putin perché si trovi una soluzione al conflitto fra Russia e Ucraina non sono state ascoltate dal presidente russo. Come scrive msn.com