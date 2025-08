Ucraina Putin valuta positivamente risultati negoziati con Kiev

Il presidente russo Vladimir Putin ha valutato positivamente i risultati dei negoziato in corso fra Russia e Ucraina nella conferenza stampa seguita al suo incontro con l'omologo bielorusso Alexander Lukashenko. "Certo, i colloqui diretti tra Russia e Ucraina a Istanbul sono uno sviluppo positivo. Per affrontare la risoluzione del problema in modo pacifico, è necessario condurre un dialogo approfondito. E non in pubblico, ma con calma, a porte chiuse, a partire dal processo negoziale", ha dichiarato il presidente russo. "Ed è a questo scopo che abbiamo proposto la creazione di tre gruppi di lavoro, di cui ho parlato - ha aggiunto - Nel complesso, la reazione da parte ucraina è stata positiva.

