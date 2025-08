Ucraina Putin | Russia pronta per pace duratura ma necessario riconoscimento Crimea Donetsk Luhansk Zaporizhzhia e Kherson

Putin ha inoltre criticato l'assetto istituzionale ucraino, giudicandolo privo di legittimitĂ costituzionale: "Il governo russo è stato formato nella stretta osservanza della Costituzione, ciò che non può essere detto dell'Ucraina" La Russia è pronta a cercare una pace duratura con l’Ucraina,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Putin: “Russia pronta per pace duratura, ma necessario riconoscimento Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson”

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Ucraina, la pace passa da Istanbul. Pressing su Putin, ma Mosca: “L’iniziativa spetta a noi” - Roma, 13 maggio 2025 – La pace in Ucraina potrebbe passare da Istanbul. Questo se Vladimir Putin non diserterà i colloqui di giovedì.

Ucraina, oggi il vertice a Istanbul: Putin invia il consigliere Medinsky. Colloqui a porte chiuse – Diretta - L'articolo Ucraina, oggi il vertice a Istanbul: Putin invia il consigliere Medinsky. Colloqui a porte chiuse – Diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

UCRAINA | Vladimir Putin ha detto a Donald Trump in un colloquio telefonico che la Russia è pronta a "continuare il processo negoziale" diretto con l'Ucraina ma che "non rinuncerà ai suoi obiettivi". #ANSA Vai su X

Guerra Ucraina, la Russia: «Uccisi 500 soldati di Kiev in un solo giorno». Trump: Putin preoccupato dalle sanzioni Vai su Facebook

Guerra Ucraina Russia, Putin: Pronti a terzo round di colloqui a Istanbul'; Trump: “Ho chiesto a Putin di aiutarmi, penso che riusciremo a risolvere” - Zelensky: pace si raggiunge con forza e Trump ce l'ha; Trump, cosa prevede il nuovo ultimatum a Putin di 10-12 giorni? Pronta la guerra commerciale alla Russia con dazi al 100%.

Ucraina, Putin: "Pronti a compromessi per pace". Strage a Kiev: lutto nazionale. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Putin: 'Pronti a compromessi per pace'. Segnala tg24.sky.it

Guerra Ucraina, la Russia avanza e accelera l'offensiva: le città chiave, gli attacchi con i droni e il piano - Le richieste di Trump a Putin perché si trovi una soluzione al conflitto fra Russia e Ucraina non sono state ascoltate dal presidente russo. Si legge su msn.com