Il presidente russo Vladimir Putin ha messo in guardia contro le “aspettative eccessive” legate ai colloqui di pace tra Mosca e Kiev a Istanbul. La dichiarazione segue le crescenti pressioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha minacciato di imporre sanzioni a Mosca se non ci saranno progressi verso un accordo di pace entro l’8 agosto. “Qualsiasi delusione deriva da aspettative eccessive”, ha detto Putin alla stampa durante un incontro con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko. Putin non ha menzionato Trump per nome ma ha sottolineato che continua a considerare preziosi i colloqui di Istanbul, nonostante la mancanza di progressi tra le due parti, e la necessitĂ di un accordo di pace stabile e duraturo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Putin in vista dei negoziati di Istanbul: "Le delusioni derivano da aspettative eccessive"