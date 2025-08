Ucraina pioggia di missili su Kiev | almeno 27 morti e 159 feriti E Trump manda Witkoff a Mosca

Un devastante attacco notturno ha colpito la capitale ucraina, Kiev, causando almeno 27 vittime e 159 feriti, in quello che viene descritto come uno degli assalti russi piĂą gravi delle ultime settimane. L’offensiva, condotta con una combinazione di missili e droni, ha seminato distruzione in diverse aree della cittĂ , provocando la morte di tre bambini e il ferimento di altri dodici, secondo quanto riferito da Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della capitale. Tkachenko ha confermato che i timori iniziali riguardo a persone intrappolate sotto le macerie si sono purtroppo concretizzati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ucraina, pioggia di missili su Kiev: almeno 27 morti e 159 feriti. E Trump manda Witkoff a Mosca

In questa notizia si parla di: ucraina - missili - kiev - almeno

Trasporti, missili e munizioni, l’undicesimo “pacchetto” italiano per l’Ucraina - Trasporti truppe M-113, missili Aster per le batterie antiaeree Samp-T e un’ampia quantità di munizionamento: questo, secondo le ricostruzioni di stampa, il contenuto dell’undicesimo pacchetto italiano di aiuti all’Ucraina che il ministro della Difesa Guido Crosetto ha presentato la settimana scorsa al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Allarme aereo in Ucraina: attacco russo con droni Shahed e missili - Un allarme aereo per un attacco russo con droni 'Shahed' è scattato in Ucraina nelle regioni di Kiev, Chernihiv, Sumy, Poltava, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhia, Mykolaiv e Kherson.

Massiccio attacco russo con droni e missili sull'Ucraina - Le forze russe hanno lanciato nella notte un massiccio attacco con droni e missili sull' Ucraina, inclusa la regione di Kiev: lo hanno reso noto l'Aeronautica militare del Paese e l'amministrazione militare della capitale, come riporta Ukrainska Pravda.

Guerra Ucraina: droni e missili su Kiev, almeno 6 morti e 43 feriti https://tg.la7.it/esteri/ucraina-droni-missili-kiev-video-zelensky-31-07-2025-241949… Vai su X

Una nuova ondata di droni e missili russi ha colpito Kiev e la regione di Sumy nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 luglio. Nella capitale ucraina si registrano almeno un morto, diversi feriti e incendi in quattro distretti, con danni a negozi, case e una scuola Vai su Facebook

Droni e missili su Kiev, 27 morti e 159 feriti. Mosca: Presa Chasiv Yar, Kiev nega - Kiev, 'nella notte abbattuti 44 droni russi su 72'; Guerra Ucraina, almeno 27 morti e 159 feriti a Kiev: lutto nazionale; Ucraina, pioggia di missili su Kiev: almeno 27 morti e 159 feriti. E Trump manda Witkoff a Mosca.

Guerra Ucraina, raid russo a Kiev con missili e droni: i morti salgono a 27, inclusi 3 bambini - Almeno 27 persone sono rimaste uccise e 159 ferite in uno degli attacchi russi più gravi delle ultime settimane, avvenuto nella notte a Kiev. Come scrive ilgazzettino.it

Ucraina, morti in attacco russo. Witkoff andrà in Russia - È di almeno 26 morti e 159 feriti il bilancio dell'attacco lanciato dalla Russia contro Kiev con una raffica di droni e missili nella notte di ieri. Riporta msn.com