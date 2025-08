Il presidente Usa Trump ha da poco fissato la data dell’8 agosto come nuovo termine per la sua minaccia di ripercussioni economiche su Mosca in caso di mancati progressi verso la pace. Ma per ora dal Cremlino rispondono picche: non sembrano arrivare segnali di apertura, e la guerra ordinata da Putin continua in tutta la sua atrocitĂ . Di piĂą sono apparse una provocazione le parole su X di Medvedev, numero due del Consiglio di Sicurezza russi. E hanno mandato Trump su tutte le furie. Il post di Medvedev contro Trump. Medvedev ha scritto che ogni nuovo ultimatum lanciato da Donald Trump per porre fine alla guerra in Ucraina “era una minaccia e un passo verso la guerra” con gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ucraina, Medved provoca, Trump risponde: “Schiero due sottomarini nucleari in regioni appropriate”