Ucraina la storia della futura madre trentenne che ha perso la casa in un attacco

Bodhana, 30 anni, vive a Kiev, in un appartamento che non c'è più. Mostra alla telecamera le macerie di casa sua, dopo che il palazzo è stato colpito da un drone russo. "Nel bagno abbiamo un frammento come ricordo. Questa è la conferma che vengono attaccati luoghi civili, in particolare appartamenti residenziali". C'è polvere dappertutto, non si può recuperare quasi niente. "L'onda d'urto è stata fortissima e grazie a Dio mia madre era al riparo, perché credo che nessuno sarebbe sopravvissuto qui dentro". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, la storia della futura madre trentenne che ha perso la casa in un attacco

Delitto di San Polo, la madre alla corte d'Assise: "Sandro ci ha difesi. La casa cadeva" - Le urla, i colpi di fucile, le ripetute richieste d'aiuto: a due anni di distanza dal delitto di San Polo i drammatici momenti che hanno portato alla tragedia - la morte di Gezim Dodoli - sono stati ripercorsi questa mattina al tribunale di Arezzo.

Tragedia a Milano: a 15 anni uccide la vicina di casa e la madre lo denuncia - Dopo aver commesso il terribile fatto, è stata la confessione dello stesso minorenne alla madre a far emergere la tragedia e a far partire le indagini e il procedimento giudiziario Un tragico quando drammatico episodio ha sconvolto il quartiere Vigentino, alla periferia del capoluogo lombardo, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 maggio.

Delitto di Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio e dei genitori | Il 37enne "tranquillo e non preoccupato", la madre in lacrime - I militari stanno analizzando telefoni e pc. Dopo 17 anni si cerca l'attizzatoio sparito da casa Poggi

Di tutte le cose di cui poteva dimenticarsi nella fuga da #Charkiv, Marina ha lasciato a casa l’apparecchio per i denti. Nella fretta non ci ha pensato: ha preso qualche vestito, alcune fotografie della madre e del figlio diciottenne e due libri, ma l’apparecchio è ri Vai su Facebook

Il ritorno in Ucraina dei bimbi rapiti. Ma non sorridono più; Ucraina, mamma Tatiana e la sua piccola Lisa, colpita all’occhio, diventate simbolo dell’attacco di Sumy: «I nostri bambini conoscono le bombe e la paura; Ucraini a Roma, storia di Alona, madre di due bambini piccoli: «Ho tanta nostalgia, ma con la guerra non torno».

Kiev, la storia di Bohdana: "Ho perso tutto, i droni mi hanno distrutto la casa ma diventerò madre" - Pioggia di droni russi sulla capitale: 16 morti, tra le vittime anche un bimbo di 6 anni. Come scrive lastampa.it

Ucraina, missili su Kiev: è una strage | Trump: "Disgustoso quello che sta facendo la Russia, imporrò sanzioni ma non so se servirà" - Undici morti, tra cui un bambino di 6 anni e sua madre, e 135 feriti: è questo, secondo fonti ucraine, il bilancio di un nuovo attacco con missili e droni ... msn.com scrive