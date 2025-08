Ucraina altra notte di massicci attacchi russi a Kyiv

Nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto, un massiccio attacco aereo ha colpito Kyiv e altre zone dell' Ucraina, con oltre 300 droni e otto missili lanciati dalla Russia in uno dei raid piĂą gravi delle ultime settimane. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di almeno 27 persone uccise – inclusi tre minori – e 159 feriti. Le squadre di emergenza continuano a scavare tra le macerie di edifici crollati per cercare eventuali superstiti. Uno degli impatti piĂą distruttivi è avvenuto nel distretto di Sviatoshynskyi, dove un condominio è stato parzialmente distrutto da un missile. Tra le vittime si conta anche la tenente di polizia Liliia Stepanchuk, in servizio nella capitale dal 2017, il cui corpo è stato recuperato durante le operazioni di salvataggio.

Ucraina, nuovi raid russi nella notte. “Proposte di tregua ignorate” - (Adnkronos) – Mentre gli Usa insistono per un cessate il fuoco immediato e Zelensky ha sfidato Putin a incontrarsi di persona in Turchia giovedì 15 maggio, la Russia non accenna a diminuire gli attacchi contro l'Ucraina.

Gaza e Ucraina, i tormenti di Trump: «Non ci dorme la notte». Smentite le voci sul riconoscimento Usa della Palestina - Donald Trump è «frustrato» e non riesce a dormire la notte a causa della guerra tra Russia e Ucraina.

Missili e droni sull'Ucraina, ancora una notte di attacchi - Nuova notte di attacchi russi sull' Ucraina. Come riferisce il Comando dell'aeronautica militare delle Forze armate dell'Ucraina - riporta l'agenzia Unian - droni e missili sono stati lanciati in varie regioni, tra cui Kiev, Poltava, Sumy, Kharkiv, Chernihiv, Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhia e Kirovohrad.

Notte del 21 luglio 2025 Kyiv e l'Ucraina stanno subendo un altro massiccio attacco di droni + missili. Mentre la difesa aerea era in funzione, respingendo l'attacco nemico, gli abitanti di Kyiv scendevano educatamente e senza panico nella metropolitana. Com Vai su Facebook

Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Zelensky: «Confiscare i beni russi e usarli per la pace». Trump a Medvedev sull'ultimatum: «Entra in territorio pericoloso»; Raid su un centro di addestramento ucraino, guerra di numeri tra Mosca e Kiev sui morti - USA, Trump:Nuovi file sul Russiagate? Pubblicare tutto; Guerra Ucraina - Russia, le news del 21 luglio. Zelensky: “Mercoledì nuovi colloqui Kiev-Mosca”.

Ucraina, morti in attacco russo. Witkoff andrà in Russia - È di almeno 26 morti e 159 feriti il bilancio dell’attacco lanciato dalla Russia contro Kiev con una raffica di droni e missili nella notte di ieri. Come scrive informazione.it