Ucciso e smembrato a Udine per non aver apparecchiato la tavola la madre ai pm | Ho fatto una cosa mostruosa

Ad uccidere Alessandro Venier sarebbero state la madre e la compagna, in un clima di crescenti tensioni dovute alla precarietà economica della famiglia e al mancato svolgimento dei lavori domestici da parte del ragazzo. La coppia ha una bambina di pochi m.

Ucciso e smembrato, la madre al pm: 'Ho fatto una cosa mostruosa' - "Sono stata io e so che ciò ho fatto è mostruoso": è quanto ha ammesso, di fronte al magistrato che la stava interrogando, Lorena Venier, la donna di 61 anni, di Gemona (Udine), che ha confermato di a ... Come scrive ansa.it

