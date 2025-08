Ucciso e fatto a pezzi la madre ammette l’omicidio del figlio | Quello che ho fatto è mostruoso

“Sono stata io e so che ciò che ho fatto è mostruoso. L’orrore passa da Gemona, Friuli Venezia Giulia: un vecchio bidone sistemato in cantina. Dentro, un uomo fatto a pezzi con un’ascia e ricoperto con della calce viva per nasconderne l’odore. Ad indicare il bidone agli inquirenti sono state le due donne, madre e la compagna della vittima — Alessandro Venier, 35 anni — che si sono autoaccusate della mostruositĂ . Sarebbero state infatti loro — Lorena Venier, 62 anni, e Marylin Castro Monsalvo, 31enne colombiana, ripettivamentr madre e compagna della vittima, che di recente avrebbe sofferto di depressione post partum — a chiamare il numero unico per l’emergenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ucciso e fatto a pezzi, la madre ammette l’omicidio del figlio: “Quello che ho fatto è mostruoso”

In questa notizia si parla di: fatto - pezzi - mostruoso - ucciso

Ricercatore fatto a pezzi in Colombia, l’ultimo sms di Alessandro Coatti alla mamma: «Voglio tornare, ti voglio tanto bene» - Un ultimo messaggio alla madre, pochi giorni prima di essere ucciso e smembrato. Undici parole di numero, quelle che il ricercatore Alessandro Coatti ha inviato dalla Colombia: «Ciao mamma.

Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia: la mamma pubblica gli ultimi messaggi del figlio - Nel giorno della festa della mamma, la madre di Alessandro Coatti lo ricorda con un post sui social. Il biologo italiano sarebbe stato adescato tramite un'app di incontri, drogato, rapinato e infine ucciso in Colombia.

“Mi ha fatto a pezzi” il monologo di Sophie Codegoni sull’ex a Le Iene - Dopo che la Corte di Cassazione ha confermato quanto stabilito dal Tribunale del Riesame di Milano lo scorso febbraio, disponendo il divieto di avvicinamento per Alessandro Basciano (che dovrà indossare il braccialetto elettronico) Sophie Codegoni ha parlato della sua storia con l’ex compagno in un toccante monologo per Le Iene che ha portato l’attenzione sulle dinamiche tossiche che si nascondono all’interno di alcune relazioni e che rendono così difficile scappare.

«Sono stata io e so che ciò ho fatto è mostruoso»: è quanto ha ammesso, di fronte al magistrato che la stava interrogando,#LorenaVenier, la donna di 61 anni, di #Gemona (Udine), che ha confermato di aver ucciso e fatto a pezzi il figlio #AlessandroVenier, di Vai su Facebook

Confessa la madre di Alessandro Venier, che assieme alla compagna del figlio lo ha ucciso e fatto a pezzi con un'ascia nella villetta di Gemona: “Ciò che ho fatto è mostruoso” Vai su X

“So che ciò che ho fatto è mostruoso”: la confessione della madre di Alessandro Venier, ucciso…; Delitto di Gemona, confessa la madre di Alessandro Venier: Ciò che ho fatto è mostruoso; Ucciso e fatto a pezzi: la mamma confessa, ho fatto una cosa mostruosa, delitto commesso una settimana fa.

Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi, la mamma: «Sono stata io, ho fatto una cosa mostruosa» - Un giovane di 35 anni, Alessandro Venier, papà di una bimba di sei mesi, è stato ucciso e fatto a pezzi. ilmattino.it scrive

Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi, la mamma confessa: «Sono stata io, ho fatto una cosa mostruosa. Marylin è la figlia mai avuta» - «Sono stata io e so che ciò ho fatto è mostruoso»: è quanto ha ammesso, di fronte al magistrato che la stava interrogando, Lorena Venier, la donna di 61 anni, di Gemona (Udine), che ha confermato di ... Come scrive msn.com