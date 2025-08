Ucciso dal bus | autista condannato La vittima soccorreva un capriolo Impatto fatale anche a bassa velocità

Travolto e ucciso a 70 anni per aver soccorso un capriolo ferito sulla strada di Pratantico. Per la morte di Argante Sinatti la Corte d’appello di Firenze ha condannato a 8 mesi l’autista di Tiemme che era al volante dell’autobus della linea 9 che colpì il pensionato in un pomeriggio di pioggia del novembre 2017. Ora la Cassazione mette il sigillo su quella condanna e respinge il ricorso presentato dall’autista, assistito dall’avvocato Piero Melani Graverini. In primo grado il dipendente dell’azienda di trasporto locale era stato assolto ma la giudice Angela Maria Fedelino aveva accolto le richieste del sostituto procuratore generale Sergio Affronte il quale a sua volta, aveva chiesto la condanna dell’uomo per di omicidio stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ucciso dal bus: autista condannato. La vittima soccorreva un capriolo. Impatto fatale anche a bassa velocitĂ

