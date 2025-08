Uccisa dal cavallo il compagno | Ero uscito senza telefono Dovevamo vederci la sera

Reggio Emilia, 1 agosto 2025 – “Sono stato l’ultimo a saperlo”. Matteo Montruccoli e i suoi familiari nel tardo pomeriggio di ieri sono stati accolti al ristorante Al Caste t, dove lavorava Elisabeth Charlotte Halg, compagna del 49enne. “Ho il telefono in riparazione – spiega – per questo non sono riuscito a mettermi in contatto con lei” ( video ). Preoccupato, si è rivolto alla caserma dei carabinieri e sono stati gli stessi militari a dirgli cos’era successo: le indagini dei militari confermano che il giorno prima (mercoledì, ndr ), mentre lui era a pesca, Halg è stata colpita alla testa dallo zoccolo di un cavallo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uccisa dal cavallo, il compagno: “Ero uscito senza telefono. Dovevamo vederci la sera”

Le parole del partner di Maurizio Dovrandi, trovato senza vita venerdì mattina in una stanza: nella stessa struttura a maggio era stata uccisa Denisa Paun Vai su Facebook

