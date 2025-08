Ubriaco in paninoteca si denuda e minaccia la proprietaria | arrestato ad Ardea

Ardea, 1 agosto 2025 – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato in flagranza un 44enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di atti osceni in luogo pubblico, minaccia aggravata, danneggiamento e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I Carabinieri sono intervenuti nottetempo presso una paninoteca a Tor san Lorenzo a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 NUE che indicava una persona in stato di escandescenza che minacciava la proprietaria dell’esercizio. Sul posto, i Carabinieri hanno cercato di bloccare l’uomo in sicurezza, utilizzando il taser in dotazione ai militari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: paninoteca - minaccia - proprietaria - arrestato

