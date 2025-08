Ubriaco da in escandescenze nella paninoteca | si denuda e minaccia la titolare

In stato di alterazione per aver bevuto troppo si è denudato all’interno di una paninoteca e ha minacciato la titolare. Notte movimentata per un uomo di 44 anni arrestato dai carabinieri a Tor San Lorenzo, ad Ardea.A mettere in allerta i militari è stata una chiamata arrivata al 112 con cui si. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

