Il rapporto della regina Elisabetta con la maternità è ancora oggi oggetto di studio. Per alcuni non sarebbe stata una madre molto affettuosa e presente, per altri, invece, avrebbe cercato di destreggiarsi tra gli impegni pubblici e i suoi figli, dedicando a questi ultimi il maggior tempo possibile. In ogni caso la defunta sovrana ha vissuto con grande riservatezza sia le gravidanze sia il legame con i figli, separando in maniera piuttosto netta la figura della Regina da quella della mamma. Ora una biografa e giornalista torna su dei particolari controversi riguardanti i parti di Elisabetta II, contribuendo a svelarci qualcosa in più su questa parte della sua esistenza, per decenni protetta dalle mura antiche di Buckingham Palace.

Twilight Sleep. Cos'è il sistema usato dalla regina Elisabetta per evitare il dolore del parto.

