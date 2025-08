Tuttosport – Ultim’ora Percassi gela l’Inter | Lookman è incedibile

2025-08-01 18:33:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: MILANO – La risposta dell’Atalanta all’offerta ufficiale fatta dall’Inter è arrivata e ha gelato tutti. Una chiusura a doppia mandata che porterĂ a ripercussioni. Un no, con tanto di cortocircuito. L’Atalanta ha risposto negativamente alla pec inviata dall’Inter non ritenendo l’offerta congrua e soddisfacente, ma il fatto che il no non sia seguito a una valutazione del cartellino del nigeriano ha indotto l’Inter a pensare che i Percassi ritenessero Lookman incedibile. Va ricordato che Marotta aveva firmato una proposta da 45 milioni (42 di parte fissa piĂą 3 di bonus) a titolo definitivo dopo aver ottenuto il via libera da Oaktree. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – Ultim’ora. Percassi gela l’Inter: “Lookman è incedibile”

In questa notizia si parla di: inter - tuttosport - ultim - percassi

Tuttosport – “Calhanoglu, nessun caso. Fantomatiche richieste mai arrivate all’Inter” - 2025-07-21 17:07:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Marotta ha provato a gettare acqua sul fuoco e chiudere ogni spiraglio a un possibile addio di  Calhanoglu.

Tuttosport – “Non è così scontato”. Poi l’applauso all’Inter - 2025-05-22 14:03:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: Manca sempre meno alla fine della stagione e ancora diversi trofei non hanno un nome.

Calciomercato Inter, Tuttosport lancia la bomba: «Questi tre centrocampisti di Inzaghi sono in bilico» - di Redazione Il calciomercato Inter ora entra per davvero nel vivo, in edicola parlano già dei centrocampisti di Simone Inzaghi che potrebbero lasciare….

?L’#Inter attende una risposta dall’#Atalanta all’offerta ufficiale da 42 milioni di euro più 3 di bonus per Ademola #Lookman. Percassi ha provato ad alzare la voce volendo dettare tempi e costi dell’operazione, ma non ha chiuso all’affare, anzi. Nessun piano Vai su Facebook

Percassi gela l'Inter, l'Atalanta fa muro: Lookman è incedibile; Lookman, Percassi gela l'Inter! L'Atalanta fa muro e rifiuta l'offerta nerazzurra; Lookman-Inter, a che punto siamo? L'offerta che scade e la posizione dell'Atalanta.

Lookman, porta in faccia Inter da Percassi! E Nico Gonzalez ora può partire - Gli ultimi sviluppi sulla trattativa per l'attaccante nigeriano, con le dichiarazioni dell'amministratore delegato del club bergamasco ... Come scrive tuttosport.com

Percassi gela l'Inter, l'Atalanta fa muro: "Lookman è incedibile" - La risposta dell’ Atalanta all’offerta ufficiale fatta dall’ Inter è arrivata e ha gelato tutti: il calciatore è incedibile. Riporta tuttosport.com