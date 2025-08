Tutti in campo per Enrico | Così aiutiamo l’ospedale

Per il quarto anno torna il torneo di beach tennis dedicato a Enrico Gobbi, giovane scomparso nel giorno del suo ventunesimo compleanno, il 13 ottobre 2021, a causa di una rara forma di melanoma. Da allora, ogni anno la famiglia si impegna nell’organizzare in suo ricordo il torneo e devolvere il ricavato all’ Unità operativa complessa di Dermatologia dell’Ospedale di Ravenna, che gli è stata accanto nella malattia. "Enrico amava lo sport: per lui l’estate significava andare in spiaggia e fare una partita a racchettoni – ricorda la mamma Francesca Minotti –. Visto che abitiamo al mare, abbiamo pensato fosse l’iniziativa più naturale per ricordarlo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tutti in campo per Enrico: "Così aiutiamo l’ospedale"

In questa notizia si parla di: enrico - ospedale - tutti - campo

Il concerto in Piazza del Campo a Siena è stato, per me, il più intenso di questa lunga estate. Non solo perché si è svolto in una delle piazze più belle del mondo ma perché sono profondamente legato a questa città . La prima volta fu nel 1980 all’età di 19 anni Vai su Facebook

Tutti in campo per Enrico: Così aiutiamo l’ospedale; LIVE Bove, le condizioni: è vigile. Il club: Edo ha convinto la squadra a giocare in Coppa Italia; Calciatore scivola e batte la testa, paura in campo. Matteo Salciccia della Pergolese soccorso dal 118.

Massa, donato un videolaringoscopio neonatale all'ospedale Apuane - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com

Gaza: MSF apre ospedale da campo a Deir Al Balah - Ansa.it - Ha 5 posti in terapia intensiva, 2 sale operatorie e un pronto soccorso" dice Enrico Vallaperta, responsabile medico dell'ospedale da campo di MSF. Segnala ansa.it