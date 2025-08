Turisti che spendono poco o ristoranti troppo cari?

Firenze, 1 agosto 2025 – Saranno settembre e, in parte, ottobre i mesi decisivi per tirare le somme di questa estate turistica 2025 in Toscana. Ma intanto un fatto si percepisce con chiarezza: il calo dei turisti alto-spendenti, in particolare gli americani. Colpa dei prezzi troppo cari, al mare come al ristorante, o colpa dei dazi? «Ad incidere è la svalutazione del dollaro, che si è deprezzato di circa il 13%», risponde Daniele Barbetti, presidente di Federalberghi e Confturismo Toscana. «Questo ha un impatto significativo sia sulla quantità dei flussi americani, sia sulla spesa media del turista americano». 🔗 Leggi su Lanazione.it

