Firenze, 1 agosto 2025 – Eccoli lì, tavolini affollati in piazza Duomo, spritz in mano, patatine nel cestino e poco altro. Il turismo a Firenze non è mai stato così povero. Dopo le voci dei gioiellieri del Ponte Vecchio e dei ristoratori più eleganti del centro, parlano ora le trattorie storiche, quelle che da sempre accolgono un turismo più “alla buona” e popolare. “Vedo turisti che dividono i piatti e chiedono acqua del rubinetto. A volte fanno la scarpetta col pane ordinando solo un’insalata ”. Alessandro Gozzi, della trattoria Gozzi in piazza San Lorenzo, non usa mezzi termini. La sua cucina toscana è ancora molto richiesta, ma la spesa media è leggermente più bassa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Turismo povero, a tavola pane e insalata. Le trattorie storiche: "Sette clienti a cena, in tutto 63 euro"