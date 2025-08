Turismo motore dell’economia | Dal governo servono incentivi per attrarre di più i lavoratori

Il turismo è il motore dell’economia, ma dal governo servono ancora piĂą incentivi per attrarre lavoratori e ridurre il disallineamento tra domanda e offerta. A dirlo è il segretario di presidenza della Camera dei deputati Riccardo Zucconi (Fdi), dopo la pubblicazione del report elaborato da Cnel e Unionecamere che registra un incremento del 12,5% di dipendenti – pari a 647mila assunzioni in piĂą – nel primo semestre del 2025, tra servizi, alloggi e ristorazione. "Si tratta di cifre che premiano gli interventi e le politiche messe in campo dal governo Meloni – spiega Zucconi – Per dare ancora maggiore impulso al comparto, però, bisogna affrontare le questioni che ancora ne ostacolano uno sviluppo sano ed equilibrato: le difficoltĂ nel reperimento di personale qualificato, le basse remunerazioni e l’approccio culturale rispetto a questi settori". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Turismo motore dell’economia: "Dal governo servono incentivi per attrarre di piĂą i lavoratori"

Dimmi La Verità | Gianluca Caramanna: «Estate record per turismo in Italia. Idee del governo per crescere». - Ecco #DimmiLaVerità del 16 maggio 2025. Ospite l'on. Gianluca Caramanna, responsabile Turismo di Fdi.

Turismo in Toscana, Giani: “Contraddittoria l’impugnazione della legge regionale da parte del governo” - FIRENZE –  “Un atto assolutamente contradditorio quello assunto dal governo con l’impugnazione della legge toscana sul turismo, con particolare riferimento alla parte che riguarda gli affitti brevi “.

Governo rilancia il turismo: riforme, investimenti e superamento della Francia - Il recente intervento della Presidente del Consiglio ha richiamato l’attenzione sull’importanza del turismo quale pilastro fondamentale dell’economia italiana.

