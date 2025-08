Oltre 20.000 euro sono stati consegnati oggi ad ‘ Agito ’, l’Associazione genitori insieme tumori ossei, per progetti di ricerca e di cura da realizzare all’ Istituto Rizzoli. Presenti tra gli altri anche l’assessore regionale alla Sanità , Massimo Fabi e il direttore generale del Rizzoli, Andrea Rossi. La somma è stata raccolta dall’associazione Pieve Skin, con la quarta edizione della rassegna ‘La Musica Batte il Tumore’ a Pieve di Cento, andata in scena lo scorso 24 maggio. "Siamo profondamente grati per il contributo raccolto – commenta Sabrina Bergonzoni, presidente di Agito – e per avere amplificato la voce di noi genitori sui sarcomi ossei, tumori rari e altamente aggressivi che colpiscono con larga prevalenza bambini e adolescenti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tumori ossei, donati 20mila euro