Tumore allo stomaco | tecnica Esd dal Giappone l’ultima frontiera di Torrette

Ancona, 1 agosto 2025 – Un paziente con una lesione displastica allo stomaco è stato operato ad Ancona con una tecnica innovativa e mini-invasiva che permette di rimuovere lesioni precoci, quindi in stadio non avanzato, del tratto gastrointestinale. La tecnica, che si chiama Dissezione endoscopica sottomucosa (Esd), fa sapere l’Azienda ospedaliero universitaria (Aou) delle Marche, evita incisioni chirurgiche esterne, riduce al minimo i rischi, consente, nella maggior parte dei casi, una dimissione in giornata, permette l’asportazione integrale della lesione che consente una lettura istologica piĂą approfondita e quindi permette di stabilire l’adeguatezza del trattamento terapeutico”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tumore allo stomaco: tecnica Esd dal Giappone, l’ultima frontiera di Torrette

