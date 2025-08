tulsa king stagione 3 in arrivo il 21 settembre su paramount

La piattaforma di streaming Paramount+ ha annunciato il ritorno della serie originale di grande successo Tulsa King – Stagione 3, prevista per domenica 21 settembre. Questa produzione, che ha riscosso notevole consenso a livello globale, si conferma tra le più apprezzate del panorama delle serie TV in abbonamento nel 2024. l’importanza e il successo di Tulsa King. Tulsa King si distingue come la serie originale Paramount+ più vista nel mondo nel corso dell’anno corrente. La prima puntata della seconda stagione ha raggiunto oltre 21 milioni di spettatori in tutto il globo, segnando un record per la piattaforma. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

