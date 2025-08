Tulsa King – Stagione 3 | dal 21 settembre su Paramount+

Paramount+ ha annunciato che la serie originale di successo Tulsa King – Stagione 3, con protagonista il candidato all’Oscar® Sylvester Stallone, tornerà domenica 21 settembre. Tulsa King – Stagione 3 è stata la serie originale Paramount+ numero uno a livello globale nel 2024 e si è classificata tra le prime dieci serie originali su tutte le piattaforme di video on demand in abbonamento (SVOD) nel quarto trimestre. La prima puntata della seconda stagione di Tulsa King – Stagione 3  ha attirato 21,1 milioni di spettatori in tutto il mondo, diventando la prima puntata più vista di Paramount+ fino ad oggi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it