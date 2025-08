Tuffi i cinesi dominano la semifinale dei tre metri ai Mondiali Olvera Ibarra prova a spaventarli

Doppietta cinese nella semifinale dei tre metri maschili ai Mondiali di Singapore. Il migliore è stato Wang Zongyuan, che ha concluso con uno straordinario punteggio di 547.30, complice una serie di tuffi sopra i novanta punti clamorosi: uno e mezzo rovesciato con tre avvitamenti (94.50), doppio e mezzo avanti con tre avvitamenti (93.60) e quadruplo e mezzo avanti raggruppato (96.90). In seconda posizione c’è il connazionale Cao Yuan (512.15), che ha solo sfiorato in due tuffi i novanta punti. Alle spalle dei due cinesi c’è il messicano Osmar Olvera Ibarra, che ha tutto il potenziale anche per lottare per qualcosa di più, visto che ha concluso con 472. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tuffi, i cinesi dominano la semifinale dei tre metri ai Mondiali. Olvera Ibarra prova a spaventarli

