Tuffi Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini sono in semifinale dai tre metri ai Mondiali di Singapore

Altra giornata piuttosto intensa all’ OCBC Aquatic Centre di Singapore, la casa dei tuffi in questi Mondiali degli sport acquatici. Giornata di qualificazione per le ragazze impegnate dal trampolino tre metri. L’obiettivo era superare il proprio taglio, in vista della semifinale di domani, che poi porterĂ a un’altra scrematura in cui saranno 12 le atlete a giocarsi le medaglie. Sono, dunque, 18 le tuffatrici che domani si confronteranno per proseguire nell’avventura. Tra loro troviamo Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini. La romana, dopo il bronzo dal metro e l’oro con Matteo Santoro nel sincro mixed dai tre metri, vorrebbe portarsi a casa la medaglia numero tre di quest’esperienza così fruttuosa nel Sud-Est asiatico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tuffi, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini sono in semifinale dai tre metri ai Mondiali di Singapore

Arriva una medaglia storica per l'Italia, una medaglia che riscrive la storia dei tuffi. Ai Mondiali di Singapore la nostra coppia formata da Chiara Pellacani e Matteo Santoro superano Australia e Cina e nella gara del sincro misto trampolino da 3 metri si laurean Vai su Facebook

Mondiali. Preliminari 3 metri M. Azzurri eliminati. Tocci 19° per 0.05 - La sesta giornata del mondiale di tuffi a Singapore si apre con i preliminari del trampolino da tre metri: 66 atleti divisi in due gruppi e un totale di 396 tuffi. Segnala federnuoto.it

Mondiali tuffi, Pellacani-Pizzini concludono al 5° posto la finale dei 3 metri sincro - Pizzini concludono al 5° posto la finale dei 3 metri sincro ... sport.sky.it scrive