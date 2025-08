Trump tocca il braccio del campione WWE Triple H e scherza | Sei ancora molto forte – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 31 luglio 2025 Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in occasione della firma di un nuovo ordine esecutivo per ampliare il Consiglio presidenziale per lo sport, il fitness e la nutrizione, e per ripristinare il Presidential fitness test nelle scuole pubbliche, scherza con la leggenda del wrestling Triple H: "Anche Bryson ha detto 'Penso che lo lascerò perdere', è un ragazzo forte".

WWE: Triple H insieme a Trump per il rilancio del Presidential Fitness Test - Che tra la WWE e Donald Trump ci sia un legame piuttosto stretto non è un segreto: il presidente degli Stati Uniti non solo è apparso più volte a WrestleMania, ma è stato anche inserito nella Hall of Fame nel 2013.

