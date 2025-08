Trump tira dritto con i dazi

Donald Trump ha inaugurato la sua nuova politica sui dazi. Giovedì, il presidente americano ha firmato un ordine esecutivo, fissando le nuove aliquote per le tariffe. Si tratta di una serie di misure che scatterĂ il 7 agosto. A livello generale, secondo la Cnn, Washington imporrĂ dazi del 10% sui prodotti provenienti da quei Paesi con cui gli Stati Uniti hanno un surplus commerciale. Di contro, è prevista un’aliquota minima al 15% per quei Paesi che esportano negli Usa piĂą di quanto importano. Stando all’ Associated Press, la politica commerciale della Casa Bianca riguarda un insieme di 68 Paesi a cui va aggiunta l’Unione europea. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Trump tira dritto con i dazi

